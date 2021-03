Tuttosport: "Ronaldo non è una priorità per il Real e lui pensa di restare alla Juventus"

Il futuro di Cristiano Ronaldo lo conosce soltanto Cristiano Ronaldo. Parte da questo assunto l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la pista Real sia, almeno per il momento, piuttosto fredda: il sogno di Florentino Pérez è Mbappé, il progetto è Haaland. Ciò non significa che il presidente delle Merengues abbia chiuso definitivamente la porta al portoghese, che potrebbe tornare in auge nel caso in cui dovessero fallire gli assalti ai due talenti di PSG e Dortmund. Se una big lo chiamasse, aggiunge il quotidiano, Cristiano prenderebbe probabilmente in considerazione l'offerta. Ma CR7 pensa altrettanto concretamente ad una permanenza per un altro anno a Torino. Resta infatti eccellente il rapporto con i vertici bianconeri, che se da un lato vorrebbero trattenerlo a loro volta fino al 2022, non si farebbero trovare impreparati qualora Ronaldo manifestasse la sua volontà di partire.