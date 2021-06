Tuttosport: "Ronaldo pensa all'Europeo e non alla Juve. Poi deciderà da solo il proprio futuro"

vedi letture

Una cosa appare chiara: sarà Cristiano Ronaldo a decidere del proprio destino. I club sulle sue tracce, com'è noto, sono tre: Manchester United e Real Madrid, per una nuova "operazione nostalgia", oltre al PSG (se Mbappé dovesse salutare), magari inserendo l'ex interista Icardi nell'affare. Oggi però CR7 è completamente concentrato sull'Europeo, assicura Tuttosport: la sua rincorsa al titolo inizia già oggi, nel test amichevole contro la Spagna. Di certo, in attesa di conoscere il suo futuro, Allegri non alzerebbe le barricate in caso di addio del suo numero 7.