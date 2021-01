Tuttosport: "Ronaldo sempre più coinvolto. Sta tornando al top per trascinare in alto la Juve"

vedi letture

"Ronaldo sempre più coinvolto. Sta tornando al top per trascinare in alto la Juve" scrive Tuttosport. Dal modo in cui coccolava la Supercoppa, si è capito quanto fosse felice Cristiano Ronaldo dopo la vittoria sul Napoli l'altra sera. La quarta Supercoppa del decennio è la più importante per CR7 e per i bianconeri. Il commento del portoghese dopo il Napoli è un ordine di servizio, è il suo timbro al fatto che questa squadra abbia le potenzialità per togliersi grandi soddisfazioni e anche per inanellare una serie di vittorie consecutive per rilanciarla in campionato se non soffre dei cali di tensione che hanno condizionato sin qui il cammino. E anche Cristiano sta ritrovando la condizione migliore e sembra che stia sentendo sempre più suo il club bianconero e il suo modo di vincere.