Tuttosport: "Sogno e ossessione, la Champions per la Juventus è un'impresa epica"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Sogno e ossessione, la Champions per la Juventus è un'impresa epica". Pirlo sarebbe voluto scendere in campo nella notte di universo fantasy calcistico. Per Madama ha assunto dei contorni speciali questa competizione, tanto maledetta e piena di ostacoli visto che per anni è parso illogico che non potesse conquistarla. La fiducia del tecnico fatica a spingersi oltre il Porto in una stagione di alti e bassi come questa, ma metaforicamente ci prova proprio come quando le Champions le giocava e le vinceva.