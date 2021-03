Tuttosport: "Vittoria nel segno di Conte. L'Inter ha la forza di un treno lanciato verso il titolo"

"Vittoria nel segno di Conte. L'Inter ha la forza di un treno lanciato verso il titolo", titola stamane Tuttosport. L'Inter ha lanciato l'ennesimo avviso alle contendenti: +6 sul Milan e posa di un altro mattone verso lo scudetto. Ed il tutto nello stile di Antonio Conte: soffrendo, difendendosi, per poi contrattare contro una grande Atalanta che a San Siro ha fatto la partita come ormai le capita da tempo. Ma l'Inter è tremendamente solida e cinica, spietata anche quando non è bella. Oggi l'Inter ha la forza di un treno lanciato, ed ora c'è il Torino. Il successo di ieri pesa come un macigno sugli avversari, ricacciati indietro e con una gara in meno da giocare.