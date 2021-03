Ibra e Ribery i maestri di Vlahovic. QS-La Nazione: "E la sua quotazione schizza alle stelle"

vedi letture

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio a Dusan Vlahovic con il titolo seguente: "La sua quotazione schizza alle stelle". Il talento è una dote naturale, se poi hai Ribery e Ibrahimovic come maestri il risultato non può che essere elettrizzante. Fra le certezze del serbo ci sono gli allenamenti (quasi sessioni personalizzate) accanto a FR7 e i saluti via social, ma non solo dello svedese che ha di sicuro una considerazione altissima del classe 2000. Le cifre decollano e la Fiorentina, per un'ipotetica cessione, potrebbe ascoltare una proposta tra i 50 e i 60 milioni di euro.