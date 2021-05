Il Bari delude ancora: la Serie B si allontana di nuovo? Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Al via nella giornata di ieri la Fase Nazionale dei playoff di Serie C, con l'andata del 1° Turno ormai in archivio.

Il risultato che ha fatto più rumore è stato ovviamente il ko del Bari, caduto per 1-0 sul campo della Feralpisalò, che mercoledì comunque dovrà vedersela con il Galletti al "San Nicola", cercando di far rimanere il risultato inalterato.

"La Feralpisalò vola con Tulli. Bari sciupone", questa La Gazzetta dello Sport, che spiega: "La Feralpisalò vince di misura la prima sfida contro il Bari e sogna guardando ai corsi e ricorsi storici. Due anni fa, nel primo turno nazionale dei playoff si impose sempre per 1-0 sul Catanzaro di Auteri, che ora guida il Bari, e poi al ritorno strappò la qualificazione con un pareggio. Un precedente che potrebbe far ben sperare in vista della gara di ritorno di mercoledì, quando alla Feralpisalò basterà un pari al San Nicola per passare il turno, anche se il presidente Giuseppe Pasini mette le mani avanti: «Ogni volta che abbiamo giocato in grandi stadi abbiamo subito qualche torto, già in questa gara l’arbitraggio non mi è piaciuto: c’era almeno un rigore... Mi auguro che a Bari queste sviste non si ripetano»".

"Tulli punisce un Bari troppo prudente" è invece l'apertura del Corriere dello Sport, che sul match poi parla così: "Tulli infilza il Bari, adesso obbligato a una rincorsa al ritorno. I pugliesi perdono l'andata e complicano il proprio cammino nei playoff: mercoledì servirà almeno un risultato dello stesso tipo - è sufficiente il minimo scarto - per scacciare i fantasmi di un'eliminazione. Sulle rive del lago di Garda, sorride la FeralpiSalò che capitalizza l'episodio del secondo tempo: Tulli si conquista spazio e fulmina Frattali dalla distanza. Così il Bari deve chinare la testa, anche se resta il rammarico per il palo di D'Ursi".

Chiude Tuttosport: "Feralpisalò, che Tulli! Il Bari deve vincere 1-0". "Un gran destro di Tulli all’incrocio dei pali ha deciso a favore della Feralpisalò il match d’andata contro il Bari. Una rete che premia la superiorità della squadra lombarda rispetto a un avversario deludente. [...] La squadra di casa ha controllato con facilità il forcing finale dei pugliesi garantendosi un successo fondamentale per proseguire l’avventura nei playoff. Anche se nella gara di mercoledì ritorno al Bari, testa di serie, basterà l’1-0 per passare al turno successivo. Ma contro questa Feralpisalò non sarà una passeggiata".