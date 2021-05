Il Benevento si butta via. Gazzetta dello Sport: "Inzaghi beffato, ora spera nella Lazio"

vedi letture

"Inzaghi beffato, ora spera nella Lazio", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. L'imprevedibilità del calcio fa si che un gol al 93' di Simy faccia esultare di più a Cagliari e Torino piuttosto che a Crotone. Ma è giusto così, se il Benevento non riesce a chiudere una partita comandata e giocata per 70' in superiorità numerica, può succedere che un 21enne rumeno, Dragus, con voglia di mettersi in mostra, spinga sulla fascia un pallone, lo serva a Simy e che quest'ultimo non perda l'occasione per segnare il suo ventesimo gol stagionale. E ora resta una sola speranza al Benevento: il Torino deve perdere il recupero di martedì contro la Lazio e poi ci si giocherebbe tutto domenica prossima. Pippo Inzaghi deve chiedere un favore al fratello Simone. Ma nell'attesa a Benevento si recita il mea culpa. Perché da quella vittoria allo Stadium sulla Juventus, il Cagliari ha rosicchiato 8 punti, e con l'acqua alla gola diventa tutto più complicato.