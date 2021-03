Il calcio cambia. Gazzetta dello Sport: "La serie A sceglie Dazn, partite in streaming"

Dazn è il nuovo titolare diritti tv della Serie A. Trasmtterà tutte le partite di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva (con un partner ancora da definire) per le prossime tre stagioni, scrive La Gazzetta dello Sport. Il campionato si trasferisce in streaming: chi vorrà vedere le partite dovrà soltanto scarica la app Dazn (oltre a dotarsi di una smart tv, di un telefono o di un tablet). E' il più grande pacchetto di diritti sportivi mai assegnato a una piattaforma streaming, segnando così un punto di svolta verso una modalità più moderna e flessibile. Sedici voti favorevoli e quattro contrari sono stati i risultati in Lega, che hanno poi portato a questa decisione. Sky resta comunque in corsa per le tre gare in co-esclusiva: quelle del pacchetto 2 che potranno essere assegnate nell'assemblea già convocato per le 18 di lunedì.