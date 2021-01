Il Corriere della Sera: "Amazon vuole la Serie A. Può essere la luce in fondo al tunnel"

Il Corriere della Sera dedica uno spazio al nostro campionato al suo interno con questo titolo: "Amazon vuole la Serie A. Può essere la luce in fondo al tunnel". In un momento di grande crisi per il calcio italiano la Lega invoca al Governo misure volte a contenere i danni, ma Amazon può essere la svolta. Il colosso statunitense infatti vorrebbe acquisire i diritti tv e, secondo il bando, un'offerta dovrà pervenire entro la mattina del 26 gennaio. Per il momento trapela il massimo riserbo, ma i colloqui con i manager della Lega si sono infittiti.