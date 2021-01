Il Corriere della Sera: "Inter, l'anti-Milan per forza. Arrivare dietro sarebbe un fallimento"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Inter, l'anti-Milan per forza. Arrivare dietro sarebbe un fallimento". Un sogno che sembrava impossibile per i rossoneri adesso non lo è più, ma i nerazzurri sono solo a 3 punti di distanza anche se il malumore di Conte non aiuta la società. Concludere dietro la Juventus può anche andar bene, dietro al Milan sarebbe un fallimento. Per quanto riguarda la Roma è concentrata sulla zona Champions, mentre la Juventus ha Pirlo con poca esperienza, ma che sbagliando continua ad imparare. Infine ci sono Napoli e Atalanta con gli azzurri che hanno fatto harakiri tra caso Milik e punti persi contro piccole come Torino e Spezia, mentre Gasperini è uscito ancora una volta vincitore dalla gestione del caso Papu: non potranno però andare cinque mesi a cento all'ora.