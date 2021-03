Il Corriere della Sera: "Juventus, la presenza di Morata cambia il volto della squadra"

Il Corriere della Sera titola così sui bianconeri questa mattina al suo interno: "Juventus, la presenza di Morata cambia il volto della squadra". Cinque titolari out pesano e come per Andrea Pirlo, ma appena ritrova il centravanti fondamentale per la sua costruzione aggiusta la partita. Dopo tre settimane con il citomegalovirus, è bastato un minuto per ridare il sorriso ai suoi e cambiare faccia alla squadra. Lo confermano i due gol successivi, ma adesso sarà ancor più importante ritrovare pure Bonucci, Chiellini e Cuadrado con Arthur e Dybala che dovrebbero tornare in Champions con il Porto. Molto bene anche Bernardeschi che di fatto realizza due assist.