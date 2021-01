Il Corriere della Sera: "Napoli, il gruppo è con Gattuso ma rispunta Allegri"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente: "Napoli, il gruppo è con Gattuso ma rispunta Allegri". La delusione di De Laurentiis è più per le prestazioni che per i risultati, ma Spezia, Parma e Genoa diranno di più sul futuro di Gattuso mentre il presidente si confronta con il suo entourage e pensa a Benitez, fresco di dimissioni dal Dalian in Cina. Primi sondaggi che portano anche ad un'idea Allegri, vecchio pallino provato a contattare in passato su cui c'è anche la Roma. C'è anche un'altra ipotesi che fa pensare a Mazzarri, ma Gattuso ha dalla sua la forza dello spogliatoio e l'appoggio dei calciatori.