Il Corriere dello Sport: "Juve-Inter, Conte e il timore degli zero tituli: ha bisogno della Coppa"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno: "Juve-Inter, Conte e il timore degli zero tituli: ha bisogno della Coppa". Questa sera tra Pirlo ed il nerazzurro ci sarà uno di troppo che vedrà sfumare un trofeo. Lo juventino prova ad emulare il collega e vincere al primo tentativo sulla panchina bianconera, mentre per Conte non portare a casa neanche un titolo peserebbe sul curriculum alla seconda stagione. Vincere, rimontare ed eliminare Madama sarebbe una grande dimostrazione di forza.