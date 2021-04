Il Corriere dello Sport sul ko della Fiorentina: "Sabato Berardi, Viola ammutolita"

vedi letture

"Sabato Berardi, Viola ammutolita", questo è il titolo di apertura del Corriere dello Sport dedicato al match di ieri tra Sassuolo e Fiorentina. Brutta sconfitta per la compagine guidata Iachini, da oggi in ritiro in vista della doppia sfida contro Verona e Juventus. "Bonaventura illude - si legge -, De Zerbi si affida al bomber che trasforma due rigori. Chiude Lopez". Castrovilli e compagni ora devono fare attenzione, come evidenziato dal quotidiano la zona retrocessione dista soltanto 5 punti.