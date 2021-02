Il QS: "Inter, BCPartners si sfila. È corsa contro il tempo per evitare le sanzioni dell'UEFA"

vedi letture

Niente BC Partners per l'Inter, ed il QS oggi in edicola titola: "Inter, BCPartners si sfila. È corsa contro il tempo per evitare le sanzioni dell'UEFA". L'ingresso nel mese di febbraio sancisce la fine delle trattative con BCPartners: le valutazioni di base sono troppo lontane. Una fratture improvvisa, sebbene nei giorni scorsi fossero emerse difficoltà da parte del fondo nel portare avanti una due diligence definita sempre molto complessa. Ora a farsi largo sono le ipotesi relative ai fondi che attendevano la fine dell'esclusiva, come gli svedesi di Eqt e gli americani di Ares. Ma il problema è quello di agire in tempi stretti. La società deve infatti rispettare una serie di scadenze: se non si riuscirà a regolarizzare tutto entro marzo servirà poi un accordo con l'UEFA, che minaccia sanzioni.