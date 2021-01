Il QS: "Inter, Zhang vuole spalmare gli stipendi ma serve l'ok di calciatori e agenti"

"Inter, Zhang vuole spalmare gli stipendi ma serve l'ok di calciatori e agenti" scrive il QS in edicola oggi. Steven Zhang segue ormai da tempo le vicende interiste dalla Cina, in primis la cessione delle quote a Bc Partners. Non di questo si è parlato ieri durante il CdA nerazzurro, bensì delle oggettive difficoltà economiche che sta attraversando la società. La volontà di Suning è quella di rispettare le scadenze di febbraio riguardanti in particolare modo gli stipendi da pagare. La società vorrebbe spalmare gli ingaggi ma per avviare un percorso simile serve l'ok degli agenti e dei calciatori. Ovviamente la situazione può cambiare qualora il socio di maggioranza Suning dovesse decidere di passare la mano.