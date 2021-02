Il QS: "Kean, gol e testa a posto. Ora è un rimpianto per la Juventus"

La rete al Camp Nou corona una stagione sin qui fantastica per Moise Kean. Il bottino di sedici gol accumulato in questi mesi è la riprova di una maturità raggiunta dopo alti e bassi tra campo ed extra-campo. E adesso, secondo il QS, può diventare un rimpianto per molti tifosi juventini, che nel 2019 lo videro passare all'Everton per 27,5 milioni. Poi le difficoltà in Premier e il prestito a Parigi, dove Moise è definitivamente esploso, ritagliandosi uno spazio tra tante stelle come Neymar, Mbappé e Icardi.