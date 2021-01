Il QS: "La Juve studia il Genoa. Rovella impressiona, Scamacca no"

vedi letture

"La Juve studia il Genoa. Rovella impressiona, Scamacca no". Questo il titolo che il QS nell'edizione odierna dedica ai bianconeri. Gira troppo poco la manopola della classe e così la squadra di Pirlo è costretta ai tempi supplementari. Lo spirito della nuova Juventus si è visto anche nell'inedito undici apparecchiato per gli ottavi con Wesley e Portanova bravi a mettersi in mostra mentre in avanti è mancata un po' di concretezza. A San Siro sarà ancora assente mezza difesa causa Covid e contenere Lukaku non sarà facile. Ieri Pirlo ha ammirato Scamacca e Rovella: il primo ha corso e rifinito tanto senza mai però essere pericoloso, il secondo è stato invece da applausi.