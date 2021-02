Il Milan cerca il contro-sorpasso sull'Inter, QS: "Ibra in Cinquecento per la vetta"

vedi letture

"Ibra in Cinquecento per la vetta". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS dedicato al Milan. La formazione rossonera scenderà in campo alle 15 contro il Crotone con l'attaccante svedese che cerca il gol numero 500 per trascinare la sua squadra ad una vittoria che vorrebbe dire controsorpasso sull'Inter e primo posto in classifica.