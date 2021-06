Il Milan va su Kaio Jorge. Tuttosport: "C'è l'ok di Elliott, si ragiona sullo slot da extracomunitario"

vedi letture

Il Milan piomba di Kaio Jorge: i rossoneri, al pari della Juventus, hanno messo gli occhi sul diciannovenne brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Il Santos - riferisce oggi Tuttosport -, una volta resosi conto di non poter convincere il proprio talento a rinnovare, ha abbassato notevolmente le pretese: il club bianconero potrebbe dire sì ad un'offerta tra i 10 e 15 milioni, cifra che rientra nei parametri del Milan. Con l'acquisto di Tomori i rossoneri hanno occupato uno dei due slot previsti per i calciatori extracomunitari: occorrerà dunque decidere se utilizzare il secondo per il classe 2002 o virare su altri profili.