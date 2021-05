Il Napoli riparte da Osimhen. Corriere dello Sport: "Ora sta bene e punta la doppia cifra"

Osimhen è sbocciato in primavera, mettendosi alle spalle Covid e infortuni. Il nigeriano ha segnato quattro gol in sei partite e - scrive oggi il Corriere dello Sport - ha scoperto l'appetito e una voglia matta di accomodarsi in doppia cifra. Il Napoli, sottolinea il quotidiano, è stato corretto e rivisto anche per lui, per combinare il suo atletismo con l'elevata cifra tecnica della squadra.