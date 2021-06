Il presidente della Ligue 1 sui diritti tv a L'Equipe: "Questo contratto è una chance per noi"

vedi letture

"Questo contratto è una chance per noi". Queste le parole di Vincent Labrune in apertura in prima pagina su L'Equipe nell'edizione odierna. In un'intervista al quotidiano, il presidente della Ligue 1 torna sui motivi che hanno spinto la LFP ad attribuire ad Amazon, il colosso digitale, l'80% della diffusione del campionato.