Il progetto Inter, La Gazzetta dello Sport: "Via chi ha deluso per ridurre il monte ingaggi"

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi parla dei movimenti dell'Inter. "Via chi ha deluso per ridurre il monte ingaggi" scrive il quotidiano. In casa Inter si punta a una riduzione del monte ingaggi del circa 15%, dunque circa 30-35 milioni di euro in meno. Via i giocatori considerati non centrali con ingaggi importanti, come ad esempio i due cileni Sanchez e Vidal ma anche gente come Vecino e Pinamonti. Il presidente Zhang ha chiesto dei sacrifici anche ai dirigenti: ha chiesto a loro uno sforzo e una rinuncia ai vari bonus inseriti nei contratti. Tutto questo potrebbe non bastare. Attenzione dunque alle possibili cessioni dei pezzi pregiati come ad esempio Brozovic, De Vrij o in alternativa Skriniar. Nessuno vorrebbe privarsi di loro ma potrebbe essere il tempo di fare scelte difficili per un bene superiore.