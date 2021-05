Il re in panchina. Gazzetta dello Sport: "CR7 libera la Juve, tornano a brillare le altre stelle"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica spazio all'ultima di Cristiano Ronaldo, almeno stagionale, con la Juve. "CR7 libera la Juve, tornano a brillare le altre stelle" scrive il quotidiano. Un'ultima gara che non c'è stata perché CR7 ha vissuto Bologna-Juve dalla panchina. Nessun caso, una scelta condivisa dopo il tour de force finale. La Juve ha giocato da squadra senza l'ansia di doversi mettere al servizio del re. Grande prova corale dei bianconeri, ieri al Dall'Ara forse si è visto tutto quello che non si è visto in un intero anno. E la Juve va in Champions senza l'uomo della Champions. Un po' di effetto lo fa.