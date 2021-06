In gol con la Germania, L'Eco di Bergamo: "Ieri super Gosens. Oggi Italia-Galles"

"Ieri super Gosens. Oggi Italia-Galles". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Protagonista indiscusso del match fra Germania e Portogallo è stato l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens, autore del gol del quarto gol tedesco oltre ad aver messo lo zampino in tutte le altre marcature. Oggi invece sarà il turno di Italia-Galles, un'occasione per gli azzurri per blindare il primo posto nel girone.