In Scozia esultano: "It's coming Rome. Mancini guida l'Italia alla gloria"

"It's coming Rome. Mancini guida l'Italia alla gloria", titola The Nation, quotidiano scozzese. Tanta la gioia anche fuori dall'Italia, soprattutto nel Regno Unito, dove la vittoria dell'Italia è stata accolta con ben più di un sorriso dalle nazioni vicine a quella inglese, ma da sempre rivali. E così il "It's coming home" degli inglesi diventa "it's coming Rome". E la coppa davvero ha preso la volta di Roma e dell'Italia.