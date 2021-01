Inter-Crotone, la moviola del Corriere dello Sport: "Vidal-Reca, rigore grazie al VAR"

"Vidal-Reca, rigore grazie al VAR", titola Il Corriere dello Sport nella moviola di Inter-Crotone. Non fila tutto liscio per Aureliano, fischietto della gara di San Siro: lascia andare il contatto Brozovic-Zanellato in area di rigore e stessa cosa sul contatto Reca-Handanovic. Non vede il rigore, netto, su Reca, ma giudica bene sul tocco di mano di Brozovic. Finché la gara è stata in equilibrio ha avuto difficoltà, mentre nella ripresa poteva esserci anche un CAN C in campo. Netto il rigore dato al Crotone: Aureliano è a pochi passi e avrebbe dovuto vedere senza l'ausilio del VAR. Bravo sul braccio di Brozovic: il pallone tocca prima la coscia del croato. Tutto regolare per il resto.