Inter, effetto pandemia. Il QS: "Suning si allontana e medita la cessione"

La pandemia ha colpito duramente anche Suning In ambienti finanziari si parla con insistenza di una svolta clamorosa. Il QS: "Suning si allontana e medita la cessione". La proprietà cinese sta sondando realmente degli investitori ma se fino a poco tempo fa l'idea era di accogliere dei soci di minoranza, ora si punta su nuovi credibili e danarosi acquirenti. Non che Suning sia al verde ma gli effetti della pandemia hanno colpito duro. Si sussurra che tra gli investitori stia circolando un 'teaser', una sorta di depliant con cui cercare di calamitare le attenzioni di nuovi investitori in cui al centro di tutto ci sarebbe la storia dell'Inter, dagli anni d'oro al Triplete, il valore del brand, il nuovo stadio, in pratica qualunque cosa possa essere d'appeal per mettere le mani sul club. Non solo. Suning avrebbe incaricato Goldman Sachs con sede a Londra di trovare dei compratori per il pacchetto di maggioranza del club e avrebbe incaricato uno studio legale in zona Garibaldi a Milano di occuparsi della parte legale. Al punto da essere in secondo piano la ricerca di finanziatori del bond da 375 milioni, in scadenza nel 2022, e destinato a pochi investitori specializzati. Insomma, per ora gli indizi portano a una parabola simile a quella del Milan, passata da Berlusconi a Yonghong Li e poi nelle mani del Fondo Elliott.