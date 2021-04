Inter, Handanovic da record. Tuttosport: "Si discute il rinnovo per scrivere la storia"

Nella gara di domani contro il Cagliari Sami Handanovic raggiungerà Ivano Bordon a quota 382 presenze con l'Inter. Lo sloveno può ambire a diventare il portiere con più presenze in maglia nerazzurra: per farlo, però, dovrà continuare ad essere il portiere titolare per almeno altre due stagioni. Il suo agente Fali Ramadani, scrive oggi il Corriere dello Sport, discute da tempo con l'Inter di un eventuale prolungamento. E se le vicende societarie hanno frenato alcuni ragionamenti in questo senso, di contro hanno congelato anche il mercato dei portieri, perché non è un mistero - si legge - che nei mesi scorsi Marotta e Ausilio avessero fatto un pensiero a Musso dell'Udinese. Ad oggi, in attesa di conoscere il destino del club, il ruolo di portiere sembra coperto, e se non si potranno fare grossi investimenti il prolungamento del contratto di Handanovic scatterà in automatico.