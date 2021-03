Inter, Muriel per la Champions. Gazzetta dello Sport: "Conte stregato, servono 25-30 milioni"

vedi letture

Sogno Muriel per l'Inter. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Conte stregato, servono 25-30 milioni". Il club interista, frenato dalla crisi, pensa comunque al futuro. Prima c'è da vincere lo Scudetto ma iniziano già i primi pensieri per la prossima stagione e Luis Muriel può diventare un obiettivo concreto per la prossima stagione interista. Conte stravede per il colombiano: la sensazione è che serviranno 25-30 milioni per strappare il giocatore all'Atalanta. Il 30enne ex Udinese è stato identificato come la punta perfetta per aggiungersi alla Lu La.