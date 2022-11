Inter, obiettivo Yunus Musah. Gazzetta: “C’è già il sì del centrocampista, blitz a gennaio?”

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di iscriversi alla corsa per Yunus Musah nonostante la concorrenza dei top club d’Europa. Musah, 20 anni da compiere il prossimo 29 novembre, gioca centrocampista centrale ma può ricoprire ogni posizione della mediana: regista, mezzala e pure trequartista all’occorrenza. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e un valore di mercato di circa 20 milioni: il Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo, per questo l’Inter ha deciso di muoversi in largo anticipo, ottenendo comunque il gradimento del giocatore, che sogna al più presto di fare il suo esordio in Champions League. Alle condizioni giuste e con una cessione nel reparto, i nerazzurri potrebbero provare anche tentare il blitz a gennaio, altrimenti se ne riparlerà la prossima estate.