Inter su Marcos Alonso. Corriere dello Sport: "Lo spagnolo ideale per il 3-5-2 di Inzaghi"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dell'Inter e sulle idee per il mercato in entrata. In un primo momento sembrava che il preferito per la fascia sinistra fosse Emerson Palmieri, mentre adesso le attenzioni dei nerazzurri si stanno spostando su Marcos Alonso che ha giocato di più nell'ultima stagione e l'ex viola, sarà richiesto come contropartita se Hakimi dovesse finire al Chelsea perché ritenuto più decisivo per il progetto rispetto a Zappacosta, Kovacic e Abraham. Lo spagnolo sarebbe il padrone della fascia con Young, se accetterà il rinnovo annuale, come alternativa. Se Hakimi andrà al PSG, Alonso rimarrà comunque una priorità, ma con un prezzo ed una formula diversi.