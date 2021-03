Inter, svolta Conte. La Gazzetta dello Sport: "Scudetto ed Europa, ora vuole aprire un ciclo"

In casa Inter il mondo si è ribaltato in sei mesi: merito dell'equilibrio totale che è stato raggiunto tra Conte e il mondo nerazzurro. Ad evidenziarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la distanza che si percepiva in estate tra il tecnico e il management si sia trasformata oggi in alchimia vincente. L'intenzione del club - assicura la rosea - è confermare il progetto tecnico dell'allenatore leccese: ne sono una dimostrazione i rinnovi già apparecchiati di Lautaro e Bastoni, ma anche quello di De Vrij. E per Conte c'è una motivazione personale in più: conquistare l'Europa, dopo un'eliminazione, quella di dicembre, che gli provoca ancora dolore.