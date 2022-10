Julio Cesar alla Gazzetta: “La gara di domani è diversa dalla nostra ma l’Inter può farcela”

L’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’incontro che attende l’Inter domani a Barcellona: “La mia parata più bella? Di sicuro la più famosa è stata quella su Messi il 28 aprile di 12 anni fa. Anche perché tutti me la ricordano. Non solo adesso, che c’è un nuovo Barça-Inter, ma sempre. “Come hai fatto quella volta con Messi?”, mi chiedono ancora. Questa partita è diversa dalla nostra. L’Inter è solida, può farcela. A Onana non consiglio niente, la sfida di domani è talmente importante che sarà già carico di suo. Posso solo augurargli di fare una parata come la mia, su Lewandowski”.