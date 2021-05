Juve a pezzi, Pirlo insiste. Corriere dello Sport: "Il tecnico bianconero non vuole rassegnarsi"

"Il tecnico bianconero non vuole rassegnarsi", scrive stamane il Corriere dello Sport. Oltre la bufera, oltre le difficoltà, oltre la realtà che racconta di una Champions appesa ad un filo. Andrea Pirlo non si arrende e rilancia. Per l'ennesima volta in stagione il tecnico preme il tasto reset, nella speranza che nel momento più buio arrivi quella svolta tanto auspicata e mai ottenuta. La speranza è quella di arrivare ai secondi conclusivi della stagione ed essere ancora in corsa per l'Europa che conta. Però i bianconeri non hanno in mano il loro destino. Il tracollo con il Milan ha complicato ulteriormente il cammino che ora presenta Sassuolo, Inter e Bologna. Con finale di Coppa Italia in mezzo. Tanti i nodi stagionali, dall'inesperienza al Covid, passando per gli infortuni e l'altalena di risultati. Poi l'eco della Superlega, la gestione dello spogliatoio e di Ronaldo, i rumors di qualche malumore del gruppo per il trattamento riservato al portoghese.