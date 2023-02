Juve, Allegri parafulmine. Tuttosport: "Ma il suo futuro è in bilico: ecco da cosa dipende"

vedi letture

Massimiliano Allegri, oggi, è lo scudo della Juventus: "Non un parafulmini - precisa l'edizione odierna di Tuttosport -, quanto piuttosto un bunker sotto il quale ripararsi e isolarsi dal resto mondo". Eppure, il futuro del tecnico bianconero è ancora tutto da scrivere. Nelle valutazioni della Signora avrà certamente un peso l'ingaggio da 10 milioni a stagione fino al 2025, ma la sua permanenza dipenderà soprattutto dalle vicende extra-campo e quindi giudiziarie. Ciò non significa però che i risultati sul rettangolo verde non avranno alcun valore: riuscire a vincere un trofeo, in un'annata così turbolenta, darebbe alla dirigenza un motivo in più per confermarlo.