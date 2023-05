Juve, Ceferin vuole un passo indietro sulla Superlega. Gazzetta: "La Signora rischia grosso"

La UEFA aspetta dalla Juventus un passo indietro sulla questione Superlega. Cosa che per ora, non è ancora avvenuta. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la UEFA porta avanti da mesi le indagini sulla vicenda plusvalenze, e se appurasse che i bianconeri hanno violato i principi di sportività e alterato i conti bianconeri in ottica Fair play finanziario, l’ipotesi di un’esclusione per uno o più anni dalle coppe europee non sarebbe affatto campata in aria. Ecco perché Ceferin è sorpreso dell’atteggiamento passivo della nuova dirigenza bianconera.

Perché l’unica via per cercare di attenuare le pene sarebbe quella diplomatica. Invece, anche dalla proprietà della Juve, non sono arrivati al momento segnali distensivi sulla Superlega. Un fatto che ha stupito (e irritato...) lo stesso Ceferin, anche perché la situazione della Juve non ha solamente risvolti giuridici, ma (giusto o sbagliato che sia...) anche politici.