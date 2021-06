Juve, il mercato è un rebus. Corriere dello Sport: "Dipende da Ronaldo, Mendes cerca via d'uscita"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto della situazione sul mercato della Juventus. Una delle certezze della prossima campagna acquisti è che ai bianconeri serve un centravanti, così come si andrà fino in fondo per Manuel Locatelli. Prima di inserire volti nuovi bisogna però fargli spazio e, se non si dovessero trovare soluzioni, rigenerare gli elementi già presenti. L'attaccante è necessario, ma l'identikit dipende dal futuro di CR7 che formalmente non ha chiesto la cessione. Il campione portoghese ha messo tutto in stand-by per dedicarsi all'Europeo, ma Mendes è al lavoro da mesi per trovare una via d'uscita che ora come ora appare più orientata verso il PSG che verso il Manchester United.