Juve sempre più in crisi, Tuttosport: "Il Toro Sanabria fa male ai bianconeri"

Pur avendo evitato un k.o. che sarebbe stato ancora più doloroso nel derby con il Torino, ma la sensazione dopo il fischio finale è che abbiano quasi vinto i granata e quasi perso la Juve. I bianconeri erano in piena crisi, e il risultato di ieri non ha fatto che acuirla: se avessero avuto di fronte una squadra di qualità e personalità maggiori a centrocampo, con un pizzico di fortuna in più negli episodi - osserva oggi Tuttosport -, avrebbero probabilmente perso. I problemi da risolvere non si contano: poca fantasia, poca velocità, poca ferocia. A tutto ciò va aggiunta una fase difensiva troppo fragile, che ieri ha prodotto il quarto "assist" per gli avversari in nove gare. Il Toro ha invece dimostrato di esserci, facendo il suo anche meglio del previsto: Nicola sta costruendo bene, e la sua squadra per poco non ha schiacciato la Juventus.