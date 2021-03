Juve tradita da CR7. Il Messaggero: "Potrebbe arrivare l'addio anticipato del portoghese"

Il Messaggero oggi in edicola dedica spazio all'uscita di scena della Juve dalla Champions. Spazio soprattutto al futuro di Ronaldo: "Potrebbe arrivare l'addio anticipato del portoghese". Illusa da Chiesa e tradita da Cristiano Ronaldo: Juve eliminata per il secondo anno consecutivo agli ottavi da un avversario, almeno sulla carta, abbordabile. E ora cosa accadrà? Il fallimento europeo rimette tutto in discussione: anche Ronaldo potrebbe partire. I parametri finanziari sono incompatibili con l'attuale situazione finanziaria. C'è la sensazione di reciproca insoddisfazione che potrebbe portare anche all'addio anticipato (il portoghese ha un altro anno di contratto). I benefici dal punto di vista del marketing e del fatturato non hanno trovato corrispondenza sul campo ma anche sul piano finanziario, con i conti appesantiti dai 31 milioni di euro netti a stagioni versati nelle casse di CR7.