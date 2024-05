Juventus, Morata-Kean rieccoci: possibile intreccio tra le punte con l’Atletico Madrid

L'idea di rivedere Alvaro Morata con la maglia bianconera torna d’attualità, si legge su Tuttosport. Per il gioco di Thiago Motta. Serviranno punte non solo abili nel cercare la porta ma anche nel dialogo coi compagni di reparto, possibilmente attraverso triangolazioni dinamiche, cioè in progressione palla al piede. Ovvero la specialità di Alvaro Morata.

Che il bomber dell’Atletico Madrid sarebbe felicissimo di poter rivestire la maglia della Juventus è una certezza. Il problema numero uno è l’ingaggio, visto che Alvaro, 31 anni, ha un contratto con il club spagnolo per altre due stagioni a 6 milioni di euro a campionato. Il costo del cartellino invece potrebbe aggirato nel caso in cui tornasse nei pensieri dei dirigenti dell’Atletico Madrid l’idea di ingaggiare Moise Kean. Ora Moise è un giocatore recuperato sotto tutti i punti di vista per cui l’incrocio potrebbe anche concretizzarsi.