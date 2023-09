Juventus pronta a incontrare Ramadani per Chiesa. Gazzetta: "Obiettivo rinnovo ponte"

Federico Chiesa è stato protagonista di un grande avvio di campionato con ben 4 gol in 6 partite e la Juventus, per evitare il rischio di perderlo a zero, intende proporgli a breve un rinnovo di un anno, per rimandare all’estate prossima ogni discorso di ritocco dell’ingaggio e legarlo al rendimento che terrà questa stagione..

Data l’attuale scadenza fissata al 2025, la strategia dei bianconeri - spiega La Gazzetta dello Sport - è quella di incontrare Fali Ramadani, agente del figlio d’arte, già in autunno. Per proporre così il prolungamento fino al 2026 e riparlare del tutto a fine stagione, con Chiesa che sarà libero di ascoltare eventuali offerte e andar via (se la Juventus fosse soddisfatta) o scegliere di restare, discutendo allora un rinnovo più concreto. Così la Vecchia Signora in ogni caso non correrebbe il rischio di perderlo a zero.