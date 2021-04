Juventus, rebus panchina. Gazzetta dello Sport: "L'ombra di Allegri su Pirlo"

vedi letture

"L'ombra di Allegri su Pirlo", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Pirlo sabato ha allenato la Juve e si sa com’è andata: derby recuperato nel secondo tempo. Allegri nello stesso giorno ha passato qualche ora con Agnelli a Forte dei Marmi. Formalmente un incontro tra amici, ma ora resta da capire se le strade di Pirlo e di Allegri si incroceranno, se Agnelli chiederà all'amico Max di prendere in mano la Juventus. La tentazione, senza dubbio, c’è. Allegri è deciso a tornare in panchina dopo due anni di pausa, alla Juve ha vinto tanto, è stimato da Agnelli. Da un certo punto di vista, sarebbe una mossa logica. Dall’altra, i rapporti con Pavel Nedved e Fabio Paratici andrebbero chiariti e ricostruiti. Pirlo si giocherà tanto nelle prossime gare, pur dopo essere stato confermato pubblicamente dalla società.

La scelta dell’allenatore in questo contesto è centrale e cambiare può essere la strategia per portare un vento fresco in un ambiente depresso quanto basta. Spalletti ha qualità non discutibili. Mancini in Nazionale ha tenuto insieme gioco e feeling con i giocatori. Zidane è un vincente con nobile passato juventino e Gasperini probabilmente lascerebbe l’Atalanta solo per la Juve, salutata 18 anni fa. Però Pirlo ha il destino in mano: può vincere partite in serie, conquistare la Champions e garantirsi un altro anno sulla panchina bianconera.