Keita a La Gazzetta dello Sport: "Alla Samp anche per Ranieri. La squadra di fida di me"

La Sampdoria giocherà stasera contro lo Spezia e Keita Balde ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, che titola: "Alla Samp anche per Ranieri. La squadra di fida di me". "Era un mio desiderio ritornare in Italia, il Paese dove ho iniziato la mia carriera da professionista, in un campionato fra i migliori del mondo", rivela l'attaccante, che poi prosegue: "Tutto ha influito positivamente, ma soprattutto la presenza di Ranieri. Al di là del fatto che lui sia oggi il mio allenatore, è un uomo che va rispettato per la sua carriera, per quello che ha fatto e che ha saputo dare al calcio. Lo ringrazierò sempre per la fiducia. Il gruppo, poi, è straordinario. Anche con Quagliarella c’era già un’amicizia lontano dal calcio. È stato facile inserirmi. Sono venuto qui con la testa giusta e tanta voglia di fare. La squadra si fida di me, devo dare tutto me stesso per ripagarli. Sono solo all’inizio del mio cammino".