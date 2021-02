Ko e polemiche per la Dea. Corriere della Sera: "Servirà la rabbia di Gasperini per battere il Real"

vedi letture

"Servirà la rabbia di Gasperini per battere il Real". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica all'Atalanta nell'edizione odierna. La Dea resiste sin quasi alla fine, sotto di un uomo e chiusa dentro il suo fortino, ma la partita maledetta viene condizionata dall'affrettata espulsione di Freuler dopo 17'. Non un tiro nello specchio dei nerazzurri, ma il Real Madrid ha faticato a trovare il varco giusto complici le assenze importanti come quella di Benzema. Il tecnico era furioso al 90' ed è quello che ci vorrà a Madrid per vincere: "Partita rovinata da un episodio. Se dico quello che penso l'Uefa mi tiene fuori due mesi. Non si possono abolire i contrasti, è un suicidio del calcio. Deve arbitrare chi ha giocato e sa cosa succede in campo".