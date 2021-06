Koulibaly, patto con il Napoli. Il Mattino: "Pronto a onorare il contratto fino al 2023"

Il Mattino nell'edizione odierna fa il punyo sulla situazione in casa Napoli e su Kalidou Koulibaly. Il senegalese non ci pensa nemmeno ad andarsene, ma se dovesse essere ceduto non si opporrà. Il suo stipendio di 6 milioni di euro è il più alto di tutti in rosa e De Laurentiis vuole ridurre drasticamente il monte ingaggi di 17 milioni passando dai 97 attuali a 80. In questo senso ecco che i riflettori di mercato tornano ad essere puntati su di lui.