L'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Al centro della crisi della Juve c'è la mediana"

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani uno dei problemi della Juventus sarebbe la mediana, finita spesso sotto processo: pochi gol, errori dei singoli e mancanza di qualità sono i principali capi d'accusa. Alla Juve oggi manca un punto di riferimento: la mediana è composta da discreti calciatori che però non eccellono in niente scrive la rosea. Difatti, Pirlo di rado ripropone lo stesso centrocampo per due gare d fila e ciò non aiuta a trovare l'indispensabile equilibrio.