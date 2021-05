L'apertura de Il Romanista sul derby: "Al massimo è il minimo"

"Al massimo è il minimo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna sul derby. Domani sera all'Olimpico una partita che per i tifosi giallorossi vale sempre tanto: vincerla non salverebbe un campionato da buttare, ma dare tutto (e anche di più), salvare il salvabile in classifica - cioè quel 7° posto che varrebbe l'Europa - è qualcosa di più di un dovere, senza ripetere disattenzioni e errori tattici che hanno consegnato la squadra alla sconfitta all'andata. Oggi giornata decisiva per i (difficili) recuperi di Smalling e Diawara. Ibanez torna titolare dopo la panchina del Meazza, davanti è ancora dubbio tra Dzeko e Mayoral. Ma più che i calciatori e i moduli, servirà essere uomini dentro e fuori dal campo.