L'apertura de L'Equipe dopo l'1-0 del Lille in casa del PSG: "Big bang"

vedi letture

"Big bang". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo l'1-0 del Lille in casa del PSG. Tuona al Parc de Princes con il Lille che ha imposto la sua maestria collettiva davanti a un PSG impotente e nervoso come Neymar, espulso. Leader con tre punti di vantaggio sul Paris, il Lille ha ora tutte le carte in regola per vincere il titolo.